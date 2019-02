170 boskwachters nei Skier om kontenerrommel op te romjen

De 170 boskwachters gean yn fiif groepen oan it wurk fan 08.00 oere ôf oant 15.00 oere. Ek Marc van den Tweel, direkteur fan Natuurmonumenten, is der ek by.

Noch altyd net alles opromme

Earder stutsen ferskate boskwachters al de hannen út de mouwen op Skylge en Flylân om dêr de kontenerrommel op te romjen. "Wa't tinkt dat alle rommel yntusken opromme is, hat it mis", seit Remco mei klam. It leit noch oeral. En benammen ek yn de Noardsee. "Fiskers hawwe noch altyd lêst fan de rommel út de konteners."

Undersyk troch de polityk

Woansdei die bliken dat der nochris 60 ekstra konteners fan kontenerskip MSC Zoe fallen binne. Yn plak fan 291 konteners giet it om yn elk gefal 345 konteners, berekkene de rederij MSC. Dat soarget foar lilke reaksjes, ûnder oare yn de Twadde Keamer. De polityk sil ûndersyk dwaan nei de kontenerramp en wol mei de belutsen ministers prate oer wat der dien wurde kin om sokke rampen yn de takomst foar te kommen.