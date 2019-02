Learlingen Drachtster middelbere skoallen dogge mei oan 'milieuspijbelen'

Learlingen fan it CSG Liudger yn Drachten en it Drachtster Lyceum dogge tongersdei mei oan de lanlike klimaatstaking. Se gean tongersdeitemoarn tusken tsien oere en twa oere middeis net nei skoalle, mar gean mei har allen de stêd yn. De aksje begjint by it CSG Liudger oan de Raai en giet dêrnei fierder nei it sintrum fan Drachten. Oan it ein fan de aksje wurdt by it gemeentehûs in petysje oerhandige.