Rykswettersteat fersterket kust fan It Amelân mei 6,4 miljoen kúb sân

Yn 2015 waard it strân fan It Amelân foar it lêst fersterke mei sân. Fjouwer jier letter is dat op 'e nij nedich. "It Amelân ferliest elk jier sa'n 30 oant 40 meter sân oan see", leit Visser út. "Dat hat te krijen mei de streamings op de Noardsee. Ek oare eilannen ha hjir lêst fan, mar It Amelân noch it aldermeaste. Dit is net de earste kear dat wy de kust mei sân fersterkje en it sil ek wol net de lêste kear wêze."

Komplekse wurksumheden

In sânsuppleesje betsjut dat Rykswettersteat sân fan de Noardsee hellet en dat tsjin it eilân oanset. Visser: "Dat liket frij ienfâldich, mar is noch kompleks genôch. Foar it sân moat wy in geskikt wingebiet ha. Dat moatte wy fan tefoaren ûndersykje. De Noardsee is in Natura 2000-gebiet, dêr't wet- en regeljouwing oan ferbûn is. Boppedat wurdt it strân folop brûkt. Wy moatte ús wurksumheden mei de gebrûkers ôfstimme."

Briedseizoen

Ek moat Rykswettersteat rekken hâlde mei it briedseizoen op it eilân. "As it goed is binne wy foar it briedseizoen klear", lit Visser witte. "En oars sille wy oanpassingen dwaan moatte oan de planning fan it wurk."