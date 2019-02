Nijbou sûnder ôffal by houtseachmûne De Rat yn Drylts

"As je de balken goed besjogge, dan kinne je sjen dat der oan de binnenkant eins neat oan mankearret. It binne hiel grouwe balken fan in hiel hurde houtsoart. En dy binne dan miskien net mear te brûken by de brêge, mar wol foar wat oars", sa seit Van der Wal.

En dy bestimming wie ek al gau fûn. De steger fan houtseachmûne De Rat is ek bot oan fernijing ta en dat kin mei it hout fan de balken. "En dêrmei bliuwt it binnen de gemeente, want net allinich de brêge is fan de gemeente, mar ek de houtseachmûne en dus de steger."