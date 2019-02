'Gemeente Ljouwert moat beurs lûke foar kulturele briedplakken'

De Westertsjerke, Zalen Schaaf en de Alde Ambachtsskoalle. Dat is in greep út wat de gemeente as mooglike nije kulturele briedplakken yn de stêd Ljouwert sjocht. Troch it kulturele haadstêdjier binne in soad keunstners hjir hinne kommen en wolle hjir ek graach bliuwe, mar se hawwe wol in plak nedich.

Gjin jild

It belied no is dat de gemeente de beurs net lûkt foar kulturele briedplakken. It falt ûnder it belied dat giet oer fêstgoed. Wethâlder fan kultuer Sjoerd Feitsma wol hjir fan ôf. 'We snappe ek wol dat we nei 2018 as gemeente mear dwaan moatte. Dêrom wolle we de diskusje oer de kulturele briedplakken keppelje oan de legacy fan 2018.' Der is foar it jier 2019 al fiif ton beskikber steld foar legacy, bygelyks foar eveneminten. De diskusje oer briedplakken keppele oan legacy stiet dêr los fan.