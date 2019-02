Homoseksualiteit noch hieltyd taboe foar measte Fryske jongeren

IepenUp Live presintearre woansdeitejûn foar de earste kear foar in breed publyk de Fryske Homonologen. Oant no ta hat dizze rige foarstellingen oer de seksuele identiteit en diversiteit fan jongeren allinnich noch yn besletten rûnte op de skoallen te besjen west. De akteurs en aktrises wisten yn IepenUP Live mei harren spul in soad los te meitsjen by it publyk .

Ynkringend wie ek it relaas fan Frysk CDA-steatelid Teus Dorrepaal. Hy hat in boek skreaun oer syn eigen homoseksuele aard, mei as titel 'Praat er maar niet over'. Dorrepaal fertelde oer de swierrichheden dy't hy yn syn jonge jierren oerwûn hat doe't er as homo út de kast kaam. Mar boppe-al oer de pine dy't hy hjoed-de-dei as kristen ûnderfynt, no't petysjes him de tagong ta de tsjerke hast ûnmooglik meitsje.

Miljeufersmoarging

Nije wike hat IepenUP live alle oandacht foar de 'plastic soup' dy't wrâldwiid ús miljeu bedriget en fersmoarget, troch de kontenerramp mei de MSC Zoe aktueler as ea te foaren. We prate hjiroer mei ûnder oaren boargemaster Ineke van Gent fan Skiermûntseach. Wat binne bygelyks de gefolgen fan dizze ramp foar it Waad? Sjocht sy in oplossing hoe dit probleem oan te pakken. Keunstner Carolien Adriaansche sil sjen litte dat je ek hiel aardige, kreative dingen dwaan kinne mei plestik ôffal.