LIVE: Homonologen yn IepenUP Live

Wannear hast yn de gaten datst fereale bist? Wat no oftst net op famkes falst? Homonologen is de teäterfoarstelling fan Eline Roozeboom en wurdt spile troch seis jonge akteurs. It stik giet oer jong en fereale wêze. Wat as se oan my sjogge dat ik homo of lesbysk bin? Wat as ik it gewoan allegear noch net wit? Fragen dêr't út blykt dat leafde net sa te foarsizzen is, sa't we miskien wol wolle soene.