Smellingerlân wol demintensfreonlikste Fryske gemeente wurde

Dêrneist is it belangryk dat ynwenners omgean kinne mei it gedrach fan demintearjenden. Dat jildt foar sportferieningen, winkellju, mar ek fersoargers yn âldereintehuzen. Om út te finen wat Alzheimerpasjinten nedich hawwe, hâldt de gemeente tongersdeitemiddei tegearre mei it Geriatrisch Netwerk Smallingerland in ynspiraasjebyienkomst.