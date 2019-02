Sietske Poepjes oer opjefte Heel Holland Bakt: "Ik moat earst mar ris troch de seleksje komme"

Se is yn har frije tiid in fanatyk bakker en wol no besykje foar hiel Nederlân sjen te litten dat se in poerbêste taartbakker is.

"Ik ha der lang oer neitocht en ik wit ek net oft it te kombinearjen falt mei myn wurk as deputearre. Mar ik wol mei wol meidwaan. Ik bak fral yn it wykein, sa'n oerke of twa trije yn de wike, mear tiid ha ik net. Ik bin der al yn studintetiid mei begûn mei in hiel goedkeap oventsje. It wurdt wol hieltyd better. Op myn wurk bin ik altyd oan it praten en úttinken en dan wolst wolris wat mei de hannen meitsje."