UPDATE: Persoan swier ferwûne troch oanriding op spoar yn Ljouwert

By in oanriding op it spoar by de Oostergowei yn Ljouwert is woansdeitemiddei in persoan swier ferwûne rekke. Dizze persoan is mei de ambulânse nei it sikehûs oerbrocht. Troch de oanriding wie de Oostergowei in skoft ôfsletten. Oan it ein fan de middei waard de dyk wer frijjûn.