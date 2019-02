FIDEO: fleanbasis Ljouwert wurdt de basis foar de MQ-9 Reaper

It is it modernste jachtfleantúch dat troch alle grutte militêre machten brûkt wurdt. It kommende oardel jier is de 'crème de la crème' fan de loftmacht te finen op de fleanbasis Ljouwert. It giet om de F-35. De oplieding foar de piloaten fan dit tastel bart yn Amearika. De top fan Definsje wie dêr ferline wike op besite op de trainingslokaasje. Ferslachjouwer Hayo Bootsma wie der ek by.