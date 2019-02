Stimburo's yn Ljouwert wurde ek tagonklik makke foar hendikepte stimmers

Dy hat bepaald dat minderfaliden yn alle stimburo's komme kinne moatte. Bygelyks by it stimburo yn it stedhûs is dat in probleem. De doarren binne net goed selsstannich te iepenjen foar hendikepten, dêrom wurdt op de ferkiezingsdei in bewaker ynset.

Yn de Dominicustsjerke is dat ek sa. Dêr komt in bel, sadat hendikepte kiezers help krije kinne by it iepenjen fan de doar. Itselde jildt bygelyks ek foar it wykgebou De Toekomst en de Pelikaantsjerke.

Op oare plakken binne net de doarren in probleem, mar de hege stoepe. By twa stimburo's is de tagonklikheid net te ferbetterjen. Dat jildt foar de Albertine Agnesskoalle yn Ljouwert en sporthal De Twine yn Grou. Dy sporthal hat in swiere doar en de helling derhinne is te steil.