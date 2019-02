Krisisorganisaasje kontenerramp ôfskaald, Bestuurlijk Wadden Overleg nimt rezjy oer

De ôfhanneling fan de gefolgen fan de oerboard sleine konteners, fan de kontenerramp mei de MSC Zoe, leit fan no ôf by it Bestuurlijk Wadden Overleg. Dy sil him, yn gearwurking mei Rykswettersteat, de kommende tiid rjochtsje op de berging fan de konteners en de ynhâld, de skea-ôfhanneling en it opromjen. De krisisorganisaasje GRIP 4, dy't sûnt de kontenerramp jildt, is dêrom woansdei ôfskaald nei GRIP 0.