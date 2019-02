Keamerfragen oer net mear útdielde boeten natuerfersteuring Waadsee

De fraksje fan D66 yn de Twadde Keamer hat oanfoljende fragen steld oan de ministers Schouten en Van Nieuwenhuizen oer boeten foar it fersteuren fan de natuer op de Waadsee. Dy wurde net mear útdield, omdat de wetjouwing dy romte net jout. Boppedat is der in kapasiteitsprobleem. Earder stelde Frank Wassenberg fan de Partij voor de Dieren al fragen oan de ministers.