Crone: Sint Piter moat trochgean mar minsken meie ek demonstrearje

De boargemaster hat de ôfrûne dagen besocht om de demonstraasje foar te kommen, troch ôfspraken te meitsjen tusken de protestearjende groep en it komitee dat de yntocht fan Sint Piter organisearret, mar dat is net slagge.

"Het is een ingewikkelde discussie", ljochtet boargemaster Ferd Crone ta. "Mensen die het feest organiseren, hebben geen racistische bedoelingen. Er zitten kenmerken aan die op een ver verleden kunnen terugvoeren waarvan ik ook snap dat mensen daar gevoelig voor kunnen zijn."

"Sinterklaas en Zwarte Piet zijn allang geen boemannen meer waar je vroeger bang voor was, maar het zijn kindervrienden en het is een kinderfeest. Maar hoe zorgen we ervoor dat het racistische dat eraan kan kleven en waarvan soms ook anderen last hebben, dat we dat veranderen. Daar ga ik niet over, daar gaat het dorp Grou over."

"Sint Piter is een intens feest, dat wordt voorbereid op de scholen en dat mag niet worden verstoord. Maar mensen hebben ook het recht om te demonstreren."

Partijen ha wol mei elkoar praat, mar komme op koarte termyn net ta in oplossing. "Ze mogen demonstreren, maar het feest moet ook doorgaan. We bepraten nu hoe dan en waar en met hoeveel mensen ze mogen demonstreren. We gaan naar een plek zoeken en moeten binnenkort knopen doorhakken. De situatie in Grou is lastig vanwege de kleine straten."

Oer de ynset fan de plysje kin Crone noch neat sizze. "We zorgen voor de veiligheid en voor zo min mogelijk overlast."