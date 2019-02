PC-winner Peter van Zuiden mist keatsseizoen fanwegen knibbelblessuere

Wannear't Van Zuiden krekt operearre wurdt, is noch net dúdlik fanwegen in wachtlist by it sikehûs. Nei de operaasje soe de keatser ek noch njoggen moannen refalidearje moatte. Dat betsjut dat er it keatsseizoen wol ferjitte kin.

Regearjend PC-winners

Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en broer Thomas van Zuiden wûnen ferline jier op it Sjûkelân yn Frjentsjer ferrassend de 165ste PC.