Klokken en iuwenâld oerwurk yn tsjerke Idaerd wurde opknapt

Yn de toer fan Idaerd sit ien fan de âldste tsjerke-oerwurken fan Fryslân. It oerwurk is fan 1573 en no oan restauraasje ta. Mar net allinnich it oerwurk wurdt oanpakt. Der is ek in restauraasjeplan makke foar de klokken yn de tsjerketoer fan Idaerd.