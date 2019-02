Baanhurdfytser Stroetinga docht troch blessuere net mei oan WK

Stroetinga gie tiisdei, op de fiifde dei fan de Zesdaagse fan Kopenhagen, ûnderút. Dêrby rekke syn skouder út de kom. Neffens Stroetinga hiene se muoite om it skouder werom te pleatsen. Ek rûn er in heupblessuere op.

Yn Kopenhagen foarme Stroetinga in duo mei Yoeri Havik. Ek hy gie ûnderút, mar rûn allinnich wat skaafwûnen op. Havik koe dêrtroch it evenemint wol ôfslute, mei as partner de Deen Matias Malmberg. It duo einige op it tredde plak. De winst gie nei de Belgen Kenny De Ketele en Moreno De Pauw.