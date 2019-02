Plestik ôffal benammen op Skier en Rottum, eastkant It Amelân noch net yn kaart

Undersikers fan de Ryksuniversiteit Grins binne al goed op wei mei it yn kaart bringen fan it plestik yn it Waadgebiet. It plestik ôffal, dat troch de kontenerramp yn see bedarre, is benammen op Skiermûntseach en Rottum oanspield. Dat meldt RTV Noord. Ek op It Amelân is dat nei alle gedachten it gefal, mar dat byld is noch net kompleet.