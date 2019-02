Yn eardere gemeentehûs fan Menameradiel komme soarchapparteminten

Yn it eardere gemeentehûs fan Menameradiel komme tritich soarchapparteminten foar minsken mei demintens. De gemeente Waadhoeke en de KwadrantGroep hawwe dêroer in prinsipe-oerienkomst berikt. De soarchorganisaasje moat noch in formeel beslút nimme, dêrnei wurdt in offisjele gearwurkingsoerienkomst tekene. It giet om it nijere gemeentehûs fan Menaam, it gemeentekantoar.