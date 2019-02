Slim ûngelok op A6; dyk tusken ôfslach Eastersee en De Jouwer ticht

Troch it ûngelok is de autodyk tusken de ôfslach nei Eastersee en it knooppunt by De Jouwer ôfsletten. De ferwachting is dat de dyk om 11.30 oere hinne wer iepengiet.

Rykswettersteat hat in omlieding ynsteld fia de ôfslach nei Eastersee en ropt minsken dy't fanút de Noardeastpolder nei Fryslân wolle op, om om te riden fia Zwolle, Meppel en It Hearrenfean.

"Bij het ongeluk waren meerdere voertuigen en mensen betrokken. Het aantal mensen dat gewond is geraakt, is onbekend. Op dit moment zijn hulpdiensten druk bezig met hulpverlenen. Daarna zal onderzoek worden gedaan naar het ongeluk", seit plysjewurdfierder Fred Kamminga.