Sânsuppleesje op It Amelân mei ynhâld fan "2500 fjoertuorren"

De sânsuppleesjes begjinne yn maart op it noardwestpunt fan it eilân. Dêr wurdt it sân direkt op it strân brocht. Dat duorret sawat acht wiken. Dêrnei wurdt yn it midden fan it eilân sân ticht ûnder de kust brocht.

It Amelân sit yn de top fiif fan kustfakken dêr't Rykswettersteat mei in hiel soad sân de natuer in hantsje helpe moat. It wetter yn it seegat tusken It Amelân en Skylge set in soad druk op beide eilannen trochdat sânplaat Bornrif it wetter nei de sydkanten fuortset. Dêr hat de eastkant fan Skylge fan te lijen en it strân oan de Amelanner kant is wol hiel smel oan it wurden.

De kust hat fierders op It Amelân ek in soad te lijen hân fan de hurde wyn. De feiligens is net yn gefaar, want mei de wichtichste wetterkearingen is neat mis.