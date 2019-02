Supporters SC Hearrenfean: "Klupleafde kin alles oerwinne"

It is begjin febrewaris, mar SC Hearrenfean wie yn jannewaris noch net klear foar in nijjiersresepsje. Troch it wikseljen fan de bestjoershammer fan de hannen fan âld-algemien direkteur Luuc Eisenga nei syn tydlike ferfanger Cees Roozemond rûn in offisjele resepsje fertraging op. Dochs wie der dan tiisdeitejûn lang om let it jierlikse momint om inoar in lokkich en sûn 2019 ta te winskjen.