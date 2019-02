Straf foar Thorsby sit derop, hy mei wer meidwaan mei it earste fan SC Hearrefean

Technysk manager Gerry Hamstra hat in goed petear mei Morten Thorsby hân. De spiler hat syn ekskús oanbean en hy wol no it seizoen goed ôfslute by SC Hearrenfean.

Hy hat in moanne meitraind mei Jong Hearrefean en no is it wer tiid om mei syn eigen groep mei te dwaan, seit Hamstra.

"Iedereen kent Morten als een speler die veel voor de club gedaan heeft. Hij verdient een vertrek door de voordeur en een goed afscheid van de supporters. "

Thorsby woe yn Italië in transfer nei Sampdoria ôftwinge, mar dat mislearre. Syn kontrakt by SC Hearrenfean rint fan 't simmer ôf en de Noar sil transferfrij it Abe Lenstrastadion útrinne. Mar it bedrach dat de Italiaanske klup út Genua fan 't winter foar him bean hat, wie neffens Hamstra fierste leech.