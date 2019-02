Cees Roozemond sil yn petear mei "team-Riemer"

Plan-Riemer

Op it stuit is der in groep dwaande om in plan te meitsjen foar SC Hearrenfean. Riemer van der Velde docht dat mei Gertjan Verbeek en Foppe de Haan en âld-bestjoersleden Yme Kuiper, Henk Hoekstra en Tjisse Wallendal. Sy hawwe in plan op trije gebieten: kommersjeel, finansjeel en sportyf. Hoe krije se it stadion wer fol? Hoe komme de sponsoaren werom? En hoe kin de klup sportyf wer groeie?

"Ik ben bekend met de plannen. Ik heb goed contact met Riemer en Foppe. Natuurlijk weet ik ook dat twaalf jaar na het aftreden van Riemer het nooit rustig is geweest, maar ik wil wel gaan kijken in hoeverre we zijn ideeën kunnen gebruiken."