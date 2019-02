Nije foarstelling fan Inez Timmer 'Vijf minuten voor aanvang' sneon yn premjêre yn Snits

Sûnder bedeltes gjin hichtepunten

Har nijste foarstelling Vijf minuten voor aanvang giet oer Inez har libben. Dêryn fertelt se grappige dingen yn anekdoates, mar der sitte ek djiptepunten yn. "Ast noait yn de bedelte sitst, kinst ek gjin piken fiele", seit Inez.

"It is ek in boadskip oan de jongere generaasje. Folgje dyn hert, mar libje wol mei de konsekwinsjes, want it is net altyd leuk. En âldere minsken fan 60+ dy't wolris yn de ûnsichtberens ferdwine, wol ik meijaan: Dat hoecht hielendal net. Kinst ek mei 60+ op toaniel stean."

"Ik bin 25 jier ferlyn nei Eastenryk gien. Dêrfoar wie ik al twa jier dwaande, dus ik bin no mei-inoar 27 jier profesjoneel aktrise/sjongeres. Dêrfoar haw ik ek wol moaie dingen dien, mar dan mear as hobby."

Dramatysk telefoantsje fiif minuten foar begjin optreden

Doe't Inez 22 jier âld wie, krige se fiif minuten foar oanfang fan in Irolt-optreden in telefoantsje dat har heit himsels te koart dien hie. Hy wie depressyf. Dy tiid libbe se yn in emosjonele achtbaan, mar it wie ek in omslachpunt, it begjin fan in bewustwurding: "Ast net lokkich bist, yn dyn relaasje of yn dyn wurk, wensituaasje of houlik, moatst der wat oan feroarje. Do hast mar ien libben."

Dat sette Inez tsien jier letter, doe't se 32 jier wie, om yn dieden. Se wie op dat stuit dosint Ingelsk en die doe talittingseksamen foar it konservatoarium foar lichte muzyk yn Hilversum. "Foar dy tiid doarde ik dat net."

Leafde fan har libben op love boat

Letter wurke Inez ûnder oare op cruiseskippen. "Ien fan de skippen wie de Ancona. Dat wie de earste Dútske love boat. Dêr haw ik de grutte leafde fan myn libben fûn."

Fan musicals nei lytsere sealen, is gjin drege omslach foar Inez. Sa is se ek begûn, fertelt se. Sjongend op it biljert yn it kafee, mei Irolt en jazzkonserten. Letter kaam se yn de gruttere teaters, mei mear as tûzen taskôgers.