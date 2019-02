Nije film fan Mirjam de With Taiki opnaam yn Sweden

Syktocht nei jonkje

De film giet oer in syktocht yn in bosk yn Sweden nei in jonkje dat út de auto set is. Syn heit en mem hawwe him derút set. As se dêr spyt fan krije en weromgean nei dat plak, is it jonkje wei.

It ferhaal is echt bard yn Japan. Dat jonkje wie ek dagenlang fuort. Mirjam lies dêr in stikje oer yn de krante, knipte dat út en die dat yn har ynspiraasjemap.

Wolf

Dat de film yn Sweden opnaam is, hat twa redenen: Mirjam is gek op dat lân. Se hat dêr ek studearre, En as twadde sochten se in lân dêr't wolven yn foarkomme. Dy komme no wol foar yn Nederlân, mar twa jier ferlyn doe't de film opnaam waard, noch net, seit Mirjam. Sadwaande Sweden.