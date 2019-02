Deputearre Sietske Poepjes jout har op foar Heel Holland Bakt

Deputearre Sietske Poepjes jout har op foar it populêre programma Heel Holland Bakt. Poepjes is yn har frije tiid in fanatyk bakker. Se hat in rubryk yn it radioprogramma Sneon yn Fryslân dêr't se mei resepten komt. Sietske Poepjes wol no besykje foar hiel Nederlân sjen te litten dat se in poerbêste taartbakker is.