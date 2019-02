Yn 2025 mear biodiversiteit en folslein duorsume lânbou yn Fryslân

Dat is ien fan de doelstellings fan de provinsje. It kolleezje fan Deputearre Steaten presintearre tiisdeitemiddei de nije omjouwingsfisy foar Fryslân. Dy hat as titel De Romte Diele meikrige. Yn de fisy stiet hoe't Fryslân him de kommende jieren ûntwikkelje moat. Oer seis jier moat de lânbou folslein duorsum wêze. Nije hinne -en bargebedriuwen wurde net mear tastien. Mooglike útwreiding fan besteande bedriuwen kin soms noch wol, bygelyks as it bistewolwêzen yn it geding is.