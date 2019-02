Sjinkie Knegt werstelt goed, hûdtransplantaasjes suksesfol

De brânwûnen op syn boppeskonken wiene slimmer. Dêr kinne de doktoaren noch neat oer sizze. Ein dizze wike sille se der wer nei sjen om te beoardieljen hoe't it giet.

Sjinkie Knegt rekke op 10 jannewaris nei it sikehûs mei slimme brânwûnen. Dy rûn er op doe't er thús de kachel oanmeitsje woe. Hy leit no hast fjouwer wiken yn it brânwûnesintrum yn it Martinisikehûs yn Grins. It is net bekend hoelang't er dêr bliuwe moat.

De brânplakken yn Sjinkie syn gesicht giet it ek goed mei. Syn hier en burd groeie alwer oan. De hûdtransplantaasje by syn ear genêst ek goed.