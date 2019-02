Ljouwerter keunstners sykje ûnderdak

As it in struktureel briedplak wurdt, moat it gebou lykwols wol flink opknapt wurde. Der hat al tolve jier gjin ûnderhâld plafûn. "Als het regent valt het water met een beetje goed geluk niet op je werk maar er net naast", aldus Hennie.

Betelberens

De gemeente hat no it belied dat se by kulturele briedplakken net de beurs lûkt. In grutte ynvestearring yn it gebou soe trochberekkene wurde moatte yn de hierpriis. Dat hat as risiko dat it plak ûnbetelber wurdt foar de keunstners. De gemeente besjocht mei it Cornelis Troost Atelier hoe't se dit plak betelber meitsje kinne.