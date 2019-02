Reedfabrikant Wouter Zandstra ferstoarn

Hy libbe foar syn wurk

Hast eltsenien dy't wolris op redens stien hat, hat wolris in Zandstra oan de fuotten hân. In man dy't him goed koe, is Cor Faber, âld-eigener fan Faber Sports fan It Hearrenfean. Faber wurke yn it ferline by Zandstra en wie letter mei syn winkel ôfnimmer fan de redens. Neffens Faber wie Zandstra in eigensinnich man dy't neat joech om show en materieel gewin en dy't altyd klear stie foar de minsken dy't er koe. Hy libbe foar syn wurk.

Utfiner

Zandstra had in soad betsjut foar de reedrydsport. Sa wie er de betinker fan de saneamde komby-noor: in iishockeyskoech op in noor. Ek betocht er de easy glider, in keunststof houtsje. Zandstra wie in man dy't him mei syn bedriuw benammen rjochte op de breedtesport. Safolle mooglik minsken moasten betsjinne wurde, fûn er.