Direkteur Smals steurt har oan "zelfbenoemde deskundigen"

Reijnders wie ien fan de lêste ynsprekkers op de spesjale jûn fan de gemeenteried oer de plannen. Tsientallen oare ynsprekkers lieten witte dat se gjin takomst sjogge foar sânwinning op de Iselmar. Sa soe it min wêze foar de natuer, soe it foar lûdsoerlêst soargje en bliuwe toeristen fuort as de sânwinningsyndustry nei de Iselmar komt.

De ferhalen fan de tsjinstanners dominearje al wiken it nijs. Ek hawwe der ferskate protestgearkomsten west. En ek foarôfgeande oan de gearkomste fan moandeitejûn waard der wer mei spandoeken en aksjeferskes omtinken frege foar de neidielen fan de sânwinning.

Bewuste radiostilte

It bedriuw dat dy sânwinning útfiere moat hâldt har oant no ta op de eftergrûn. Sy wiene stil. Neffens Reijnders wie dat in bewuste kar, sa sei se tsjin de ried. "Jullie hebben niets aan welles-nietes spelletjes, dus hebben we gezwegen toen er aantoonbare onzin en onwaarheden werden verteld." Mar no wie it neffens har tiid om de kant fan Smals hearre te litten.

"Aan de ene kant ligt 12 jaar aan onderzoek van onverdachte onderzoekers. Er liggen dikke dossiers waarin alles staat uitgelegd. Aan de andere kant zijn er de onderduikgevoelens", sa sei se. Reijnders is benammen lilk op de natuerorganisaasjes die tolve jier lang meipraten hawwe, mar no mei beswieren komme.