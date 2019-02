Spesjale oplieding monteur sinnepanielen

It is de bedoeling dat de kandidaten yn trije moanne oplaad wurde ta monteur fan sinnepanielen. En nei't de oplieding klear is krije se in baangarânsje by GroenLeven. It projekt rint no foarearst yn Grinslân en Noard-Drinte.

GroenLeven is tige optein oer de foarútsichten fan it projekt: "Ik ben ontzettend trots dat we, in een markt waar een ernstig tekort is aan technici, zelf mensen die al langer werkzoekend zijn gaan helpen en opleiden om de energietransitie te versnellen", sa seit direkteur Roland Pechtold fan it Feanster bedriuw.