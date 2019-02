Biosintrum yn Easterwâlde wint Nederlânske Boupriis

It Biosintrum yn Easterwâlde hat yn de kategory 'Bouwen' de Nederlânske Boupriis wûn. Dat is in priis foar wichtige ynnovative bou-inisjativen yn ús lân. De bousektor is bot yn feroaring en der wurdt hieltyd mear ynset op wergebrûk, op wei nei in sirkulêre ekonomy.