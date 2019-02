Trainer René Hake ferbjustere nei fiasko tsjin Jong AZ: "Ik snap hier niets van"

"Laten we eerlijk zijn, we moeten zo'n jonge ploeg gewoon aan kunnen", seit Schilder. "Als dat niet lukt, dan is dat gewoon teleurstellend"

"We kwamen er helemaal niet doorheen. We hadden weinig diepgang, we waren niet creatief, en slap in de duels. Het is heel moelijk om dat in het veld te veranderen. Je moet creatief zijn, ook lopen zonder de bal, om ruimte te maken. Dat gebeurde niet.

Der wiene in pear hûndert taskôgers yn Wijdewormer. En de Cambuurfans wiene net gelokkich mei de útslach.