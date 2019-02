Soarch by Fûgelpits om kontenerramp

"Kontenerramp hat dermei te krijen"

Wiersma tinkt lykwols dat de grutte kontenerramp boppe de eilannen dermei te krijen hat. "Miskien dat der earne gemikalyen útlekke of sa. We witte it net. Mar dit soarte lytse fûgeltsjes sjogge we hjir yn de opfang oars noait. Mear as goed op se passe kinne we net. Mar it sjocht der min út."

"Net troch plestik of pypskom"

Gaatske Wiersma tinkt net dat it fan plestik of pypskom komt. "Dat duorret altyd in skoftsje foar't de fûgels dêr lêst fan krije. Dêr soene we it dan fan 't simmer noch wolris drok mei krije kinne,", ferwachtet Wiersma.