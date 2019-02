Cambuur ferliest fan hikkesluter Jong AZ

De wedstriid wie amper los of Cambuur kaam al efter te stean. Nei 4 minuten spyljen ferlear Cambuur de bal op it middenfjild, wêrnei't Ondrej Mihálik de bal efter de Ljouwerter doelman Mous wurkje koe.

Cambuur kaam dêrnei stadichoan better yn it spul, mar krige noch gjin grutte kânsen. Debutearjend spits Sam Hendriks wie der it tichtste by, mar syn skot yn de 37e minút gong in meter neist de goal. Yn de blessueretiid fan de earste helte moast Cambuur noch in klap ferwurkje, doe't Kenzo Goudmijn de 2-0 yn de lege hoeke skeat.