Besjoch hjir unike bylden efter de skermen fan de spesjale útstjoering fan Fryslân Hjoed oer 25 jier Frysk nijs op de telefyzje. De presintatoaren fan doe stean wer foar de kamera en presintearje it nijs fan hjoed. Miranda Werkman, Simone Scheffer, Eric Ennema, Karen Bies, Diana de Groot, Dieuwke Kroese en Gerrit Hofstra bringe it nijs wer by jo!