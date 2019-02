Weromsjen op 25 jier Omrop Fryslân telefyzje: "We moasten it tsjil opnij útfine"

"It wie in perfekte útstjoering. We wienen de hiele dei senuwachtich. Ik hie wol ûnderfining by de radio mar net by telefyzje", fertelt Dieuwke Kroese. Der wienen audysjes foar de funksje fan presintator.

"We moasten it tsjil opnij útfine"

Omrop Fryslân wie de twadde regionale omrop nei Oost. "We moasten it tsjil opnij útfine", leit Sjoerd IJbema út, hy wie programmalieder doe. "Hoe it moast, wisten we net, mar wol dat we it nijs serieus en goed bringe moasten."

It gebou oan de Nijstêd wie net hiel geskikt. "We sieten op de earste ferdjipping en dan moasten we mei alle tassen nei boppen. Mar we sieten wol midden yn it sintrum en dat wie wol hiel leuk", fertelt Dieuwke Kroese.