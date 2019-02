Wedstriid fan de wike: Wrâldkampioenskip reedriden

De bêste reedriders fan de wrâld sitte dizze wike yn it Súd-Dútske Inzell. Dêr set tongersdei it wrâldkampioenskip ôfstannen útein. De Fryske toppers binne der fansels ek by en dêrom is it de 'Wedstriid fan de wike' by Omrop Fryslân.