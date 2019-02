Omrop Fryslân telefyzje bestiet 25 jier: sjoch de earste Hjoed werom

Achter de skermen

In dei foar de start fan regionale telefyzje makke NOVA, it aktualiteiteprogramma fan de NOS, foarrinner fan Nieuwsuur, in reportaazje oer de earste útstjoering. De ferslachjouwer seach achter de skermen by de redaksjegearkomste en gie mei Gerard van der Veer op 'en paad foar in item oer Houtigehage dat gjin sporthal krijt. Ek binne bylden te sjen fan de redaksje, de montaazje, it oefenjen fan de útstjoering en de rezjyromte.

"Is der wol genôch nijs?"

De NOVA-ferslachjouwer freget him ôf oft der wol genôch nijs wêze sil yn Fryslân om alle dagen in programma te meitsjen. En Friezen om utens Heinze Bakker en Pia Dijkstra fertelle beide hoe't se de regionale telefyzje tsjin oan sjogge.