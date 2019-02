It nijs dat it kontrakt fan waarman Piet Paulusma by SBS6 net ferlinge is, soarget foar hiel wat reaksjes op social media. De hashtag #PietPaulusma wie yn no time trending topic. Ut it hiele lân kamen reaksjes fan minsken, dy't ferbjustere reagearje op it nijs. Hjirûnder in greep út de meast kreative reaksjes.