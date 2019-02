Waarman Piet Paulusma fuort by SBS6: "Ik hie dy 25 jier graach fol makke, mar it mei net sa wêze"

Op 31 desimber 2019 komt in ein oan it kontrakt fan Piet. It nijs waard him op 2 jannewaris meidield troch de lieding fan SBS6. Echt ferbjustere wie de waarman net. Piet: "Sjochst it wol in bytsje oankommen, want SBS wol in oare kant op mei de stjoerder. Dat betsjut dus ek dat der keazen is foar in oare opset fan it waar. En yn dat plaatsje pas ik net."

Meast besjoene programma

Piets Weerbericht is it meast besjoene programma fan SBS6. Dat hâldt de lieding lykwols net tsjin om foar in oar gesicht te kiezen. Piet is net frege om mei te tinken oer it nije konsept fan it waarberjocht. "Dan is it dus definityf klear. Dan ha ik hjir 23 jier sitten en hjir mei in soad nocht wurke. Ik hie graach dy 25 jier by SBS fol makke. Dat soe in rekôr wêze, mar dat slagget dus net. Spitich."

Net skoppe en slaan

Piet wol him fan takom jier ôf mear talizze op online waarberjochten. Oant dy tiid sil er it waar mei in soad nocht en wille presentearje by SBS. "Dat is myn profesjonaliteit: ik wol net skoppe en slaan."

365 dagen yn byld

Al mear 23 jier is Piet 365 dagen yn it jier it fêste gesicht as waarman fan SBS6. Yn al dy jierren moast er mar in pear kear ferstek gean litte. Yn augustus ferline jier waard er ferfongen troch syn dochter Martsje, fanwege in akute blokkade yn syn dikke term.

Piet bliuwt fansels wol de fêste waarman by Omrop Fryslân.