"Diskusje oer F-35 is noch lang net dien"

Jierrenlang wie der diskusje oer de oanskaf fan de F-35, de opfolger fan de F-16. Dy diskusje gong benammen oer de hege priis fan it tastel. "De kostpriis fan de F-35 is noch altyd hiel heech", jout Hayo Bootsma ta. "Mar wy moatte net ferjitte dat de F-35 yn ien oerke fleanen like folle dwaan kin as trije oeren fleanen mei de F-16."

F-35 nei Ljouwert

Op dit stuit wurdt der op de fleanbasis yn Ljouwert drok boud oan in gebou foar de F-35. Ek binne der al ferskate piloaten yn oplieding om mei it nije tastel te fleanen. Boppedat komme der fjouwer saneamde Reapers nei Ljouwert. Dat binne 'onbemande' fleantugen, wêrmei't bylden makke wurde kinne boppe oarlochsgebieten. De ferwachting is dat de F-35 ein dit jier nei Ljouwert komme. Yn 2020 folgje de fjouwer Reapers.