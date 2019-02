Reumatology-ôfdieling Antonius sikehûs Snits nimt gjin nije pasjinten mear oan

De polyklinyk Reumatology fan it Antonius sikehûs yn Snits nimt al in heal jier gjin nije pasjinten mear oan fanwege in sike wurksfear. Dat skriuwt De Volkskrant. Ien fan de trije medysk spesjalisten hat by de bedriuwsdokter melding makke fan najren en yntimidaasje. Se sit al trijekwart jier thús.