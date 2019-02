VVV's yn de Súdwesthoeke op 'e skeppe

De toeristyske promoasje yn Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren giet op de skeppe. De fyftjin VVV's falle sûnt 1 jannewaris ûnder in folslein nije organisaasje en de kommende moannen sil wurke wurde oan in oare útstrieling. Sa komt der meardere kearen yn it jier in fergeze krante, dy't ferspraat wurdt oer it hiele gebiet, en wurdt der wurke oan in nije trijetalige webside.