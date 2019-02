Offisier fan justysje Noard-Nederlân foar de rjochter om oanriding

It froulike slachtoffer rûn by it ferkearsûngelok slimme ferwûningen op, ûnder mear in brutsen skonk, sa skriuwt de krante. De pleatsferfangend haadoffisier sprekt sels fan 'een ongelooflijk vervelende gebeurtenis'.

'Gjin opset'

In wurdfierster fan it Iepenbier Ministearje seit dat der gjin maatregels tsjin Gert V. oplein binne, om't der gjin opset yn it spul wie. It giet neffens har om in ferkearsûngelok.