Drokke winterfytsalvestêdetocht sûnder grutte problemen ferrûn

De winterfytsalvestêdetocht troch Fryslân is snein sûnder grutte problemen ferrûn. Neffens Eric Lansu fan de organisaasje hawwe der njonken de gebrûklike lekke bannen en stikkene kettingen gjin ynsidinten plak fûn. Yn totaal diene der goed 1200 minsken mei oan it evenemint. Anne Huisman fan Marssum kaam as earste fytser oer de streek.