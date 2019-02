Stien troch rút fan VVD-fraksjefoarsitter De Fryske Marren

Storms sels seit 'geen enkel conflict' mei immen te hawwen. Storms is ek de wurdfierder fan de VVD yn de gemeenteried oer dit ûnderwerp. De Balkster wie sneontejûn krekt nei bêd gien, doe't er it lûd fan glêd hearde. Hy gie nei ûnderen, mar seach neat bysûnders. Sneintemoarn ûntduts de frou fan Storms lykwols it gat yn it rút. Storms hat oanjefte dien by de plysje.

Beslút

De diskusje oer wol of net sân winne yn De Iselmar, behearsket de lokale polityk. Earder hat de gemeenteried in definityf beslút oer de sânwinning útsteld. Moandeitejûn kinne ynwenners mei de riedsleden yn petear oer it ûnderwerp.